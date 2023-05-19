19 мая, 04:33
Военная операция на Украине

В ЛНР рассказали о беспокоящем минометном огне ВСУ на купянском направлении

Минометные взводы работают во взаимодействии с разведывательными подразделениями Украины, уточнил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 19 мая. /ТАСС/. Украинские минометчики постоянно ведут беспокоящий огонь с временных позиций для выявления огневых точек Вооруженных сил России на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"На купянском направлении отмечается работа украинских минометчиков. В районе населенного пункта Стельмаховка противник на регулярной основе проводит выдвижение на временные огневые позиции минометных взводов с целью ведения беспокоящего огня по нашим позициям и выявления огневых точек ВС РФ", - сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.

Марочко отметил, что минометные взводы работают в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями Украины.

В четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили на купянском направлении до 60 киевских силовиков. 

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