В ЛНР сообщили о гибели восьми солдат ВСУ на украинском минном поле

Еще около 13 человек получили ранения различной степени тяжести, заявил подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 19 мая. /ТАСС/. Восемь солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли, свыше десяти были ранены на собственном минном поле в результате подрыва автомобиля "Урал". Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в районе населенного пункта Невское в ЛНР при помощи объективных средств наблюдения и контроля артиллерийской разведкой ВС России был выявлен украинский "Урал" с личным составом, направлявшийся на передовые позиции для осуществления ротационных мероприятий. "При пристрелочном выстреле нашей артиллерии автомобиль противника, чтобы уйти из-под огня, выехал с накатанной грунтовой дороги и, проехав менее 50 м, подорвался на собственном минном заграждении", - сказал Марочко, ссылаясь на данные российской разведки.

Он отметил, что в результате подрыва "восемь солдат ВСУ погибли, еще около 13 получили ранения различной степени тяжести".