В ЛНР заявили, что ВСУ из-за высоких потерь оперативно перебрасывают резервы под Артемовск

По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, раненых украинских солдат оперативно заменяют на поле боя

ЛУГАНСК, 19 мая. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины в сжатые сроки передислоцирует резервы под Артемовск (украинское название - Бахмут) и Часов Яр из-за высоких потерь на этом участке фронта. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населенных пунктов Артемовск и Часов Яр отмечены отдельные группы резервов вооруженных формирований Украины, которые в сжатые сроки перебрасываются на те участки, где есть необходимость для восполнения безвозвратных и санитарных потерь", - сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.

По словам Марочко, раненых украинских солдат оперативно заменяют на поле боя: часто при их эвакуации с линии боевого соприкосновения подкрепление доставляют на медицинских машинах.

В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды продолжают бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ.