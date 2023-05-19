Шойгу посетил передовой пункт управления группировки "Восток" на запорожском направлении

Глава Минобороны отметил высокую эффективность выявления и поражения украинской военной техники и скоплений личного состава на основных направлениях группировки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки "Восток" на запорожском направлении. Об этом сообщили в пятницу журналистам в российском военном ведомстве.

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на запорожском направлении", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба. Они доложили о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении войсками РФ боевых задач на основных тактических направлениях. "В штабе группировки войск министр обороны РФ провел совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки", - добавили в Минобороны.

Шойгу поставил командующему и командирам группировки "Восток" задачу продолжать разведку, а также уделять внимание безопасному размещению личного состава.

"Командующему и командирам поставлена задача продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации", - сказали в ведомстве. Шойгу обратил "особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава".