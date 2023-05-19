Росгвардия за неделю уничтожила в Херсонской и Запорожской областях более 500 снарядов

Как отметили в ведомстве, среди них, в частности, минометные снаряды, противопехотные и противотанковые мины, противотанковые управляемые ракеты иностранного производства

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии уничтожили более 500 взрывоопасных предметов на территории Херсонской и Запорожской областях за неделю. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Бойцы подразделений специального назначения войск национальной гвардии, выполняющие служебно-боевые задачи СВО в Запорожской и Херсонской областях, при проведении разведки участка местности с использованием квадрокоптера, обнаружили за неделю около 500 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что среди находок минометные снаряды, противопехотные и противотанковые мины, противотанковые управляемые ракеты иностранного производства, снаряды реактивных систем залпового огня, выстрелов для противотанкового гранатомета, ручные гранаты и 4 кг взрывчатых веществ, в том числе пластит иностранного производства.