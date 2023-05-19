Белоруссия показала лазерный модуль для уничтожения дронов

Разработка способна сопровождать цели и уничтожать, удерживая на них луч вне зависимости от скорости их движения

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Белорусская компания "Научно-технический центр "Лэмт" впервые представила на выставке вооружений MILEX-2023 прототип модуля для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с помощью лазерного луча на расстоянии до 1,5 км, сообщил корреспондент ТАСС.

"Это прототип, возникший вследствие проекта, который мы делали для одного из ближневосточных заказчиков. <...> Это лазер для борьбы с беспилотниками. В зависимости от технических параметров на определенных расстояниях он поражает беспилотники. Вот эта конкретная система - ближнего боя, она действует на дальности до 1,5 км. Есть система раннего обнаружения радиолокационного беспилотников, затем происходит идентификация за счет оптических каналов и распознание типа беспилотника: боевой, камикадзе, разведывательный", - рассказал представитель компании.

По его словам, модуль имеет мощность в 30 кВт. Разработка способна сама сопровождать цели и уничтожать, удерживая на них луч вне зависимости от скорости их движения. Она может устанавливаться на машины, а также транспортироваться в контейнере. "Первый образец отправлен заказчику на Ближний Восток. Он показал себя хорошо, но есть еще некоторые проблемы, мы их решаем. В этом году делаем образец для белорусской армии", - добавил собеседник агентства.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 проходит в Минске 17-20 мая. Всего в единой российской экспозиции, организованной "Рособоронэкспортом", представлено более 150 образцов вооружения и техники.