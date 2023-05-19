МО РФ сообщило об уничтожении хранилища топлива для техники ВСУ в Львовской области

Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили хранилище топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Мервичи Львовской области.

Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики поражен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районе населенного пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах.