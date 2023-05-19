Минобороны РФ заявило об уничтожении до 130 военных ВСУ на донецком направлении

Также ликвидированы буксируемая гаубица L118 производства Великобритании и склад ракетно-артиллерийского вооружения

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на донецком направлении до 130 военных и буксируемую гаубицу L118 ВСУ.

Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожено до 130 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, а также буксируемая гаубица L118 производства Великобритании", - сказал он.

Кроме того, в районе населенного пункта Боковое Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.