МО РФ сообщило об ударе по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ

По данным ведомства, все назначенные объекты поражены

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России нанесли удар по центрам подготовки и пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по складам вооружения, боеприпасов и техники противника. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства", - сказал Конашенков.

По его словам, все назначенные объекты поражены. "В результате ударов нарушены: снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий", - отметил официальный представитель Минобороны РФ.