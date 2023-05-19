19 мая, 11:27,
обновлено 19 мая, 11:40
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об ударе по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ

© Минобороны России

По данным ведомства, все назначенные объекты поражены

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России нанесли удар по центрам подготовки и пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по складам вооружения, боеприпасов и техники противника. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства", - сказал Конашенков.

По его словам, все назначенные объекты поражены. "В результате ударов нарушены: снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий", - отметил официальный представитель Минобороны РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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