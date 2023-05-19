МО РФ заявило об уничтожении более 85 украинских военных на краснолиманском направлении

Также ликвидирована одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б" и Д-30

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 85 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) противника.

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, САУ "Гвоздика" и также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.