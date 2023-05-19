19 мая, 11:28,
обновлено 19 мая, 11:38
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении более 85 украинских военных на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Также ликвидирована одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б" и Д-30

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 85 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) противника.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, САУ "Гвоздика" и также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация