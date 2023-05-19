Минобороны РФ сообщило о боях в западной части Артемовска

Подразделения Южной группировки войск сдерживают противника, прикрывая фланги, заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российские штурмовые отряды ведут бои в западной части Артемовска, подразделения Южной группировки войск сдерживают противника, прикрывая фланги. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На артемовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города. Подразделения Южной группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов", - сказал Конашенков.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр и Красное Донецкой Народной Республики. "За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено 5 самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 68 огневых задач", - добавил Конашенков.