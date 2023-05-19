МО РФ заявило об уничтожении до 120 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Также в районе населенного пункта Константиновка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях до 120 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), также в районе населенного пункта Константиновка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко и Новоселка Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, а также 2 гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.