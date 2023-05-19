МО РФ рассказало об уничтожении за сутки до 65 украинских военных на купянском направлении

Также пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российская группировка "Запад" за сутки пресекла деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении, потери противника составили до 65 военных за сутки.

Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - заявил Конашенков.

По его словам, авиация и артиллерия группировки "Запад" поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Новомлынск, Кисловка и Берестовое в Харьковской области. "Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - добавил Конашенков.