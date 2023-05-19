19 мая, 11:37,
обновлено 19 мая, 11:41
Военная операция на Украине

ПВО РФ за сутки перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS

© Минобороны России

Также сбиты 10 беспилотников ВСУ, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 7 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сбили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Двуречное, Горобьевка Харьковской области, Веселое, Благовещенка, Белогоровка, Новомихайловка и Егоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолетов, 234 вертолета, 4 218 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9 227 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 852 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 304 единицы специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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