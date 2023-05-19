19 мая, 11:33
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении за сутки более 70 военных ВСУ на артемовском направлении

© Минобороны России

Также ликвидированы 2 боевые машины пехоты, 1 бронетранспортер, 3 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российские вооруженные силы (ВС) в ходе специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили более 70 военнослужащих и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев на артемовском направлении.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боев уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, 2 боевые машины пехоты, 1 бронетранспортер, 3 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков, говоря об обстановке на артемовском тактическом направлении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация