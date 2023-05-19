МО РФ заявило об уничтожении за сутки более 70 военных ВСУ на артемовском направлении

Также ликвидированы 2 боевые машины пехоты, 1 бронетранспортер, 3 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российские вооруженные силы (ВС) в ходе специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили более 70 военнослужащих и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев на артемовском направлении.

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боев уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, 2 боевые машины пехоты, 1 бронетранспортер, 3 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков, говоря об обстановке на артемовском тактическом направлении.