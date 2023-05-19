Путин поделился историей боевого героизма российских военных

Президент отметил сильный "межнациональный, межконфессиональный замес" в России

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в пятницу поделился историей о героизме, который в тяжелых боевых условиях проявляют российские военные.

"Я много раз говорил и сейчас повторяю: все, кто там на передовой, все они есть герои. Не важно даже к каким наградам они представлены", - сказал он.

Говоря о героизме военнослужащих, глава государства отметил, насколько сильный в России "межнациональный, межконфессиональный замес". "Вот я позавчера разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего своего товарища, другого командира бригады. Это человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет. Воюет блестяще", - сказал Путин, уточнив, что в новой должности военнослужащий находится всего четыре дня.

"Я говорю: "Чего голос такой тяжелый?". Он говорит: "Четыре дня не спал". Вот как только заступил и четыре дня не спал. Вот это и есть боевой героизм, и в достаточно непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделениями задачи", - рассказал историю бойца президент.

Путин подчеркнул, что в таких условиях, "уже неважно, честно говоря, какую, кто получает награду". "Ясно, что это героическая боевая работа всех - и его, и всех его подчиненных. Я просил его эти слова и передать его подчиненным", - заключил российский лидер.