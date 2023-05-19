Медведев заявил, что с 1 января в российские войска приняли более 117 тыс. контрактников

По словам зампреда Совбеза РФ, будет обсуждаться отбор граждан на военную службу по контракту в регионах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более 117 тысяч человек были приняты в ряды Вооруженных сил России на контракт и в рамках добровольных формирований с 1 января по 19 мая 2023 года. Об этом в пятницу сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"По данным Минобороны, в результате проведенных мероприятий с участием в том числе участников нынешнего совещания с 1 января по 19 мая в ряды вооруженных сил приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 тыс. 400 человек. Соответственно, из этой цифры будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы", - сказал он на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту.

Он уточнил, что на сегодняшнем совещании будет обсуждена ситуация, которая складывается с отбором граждан на военную службу по контракту в федеральных округах и соответствующих субъектах РФ в мае 2023 года. "То есть продолжим то, чем мы с вами регулярно занимаемся", - отметил Медведев.