19 мая, 18:06

Замминистра обороны России встретился со спецпредставителем генсекретаря ООН

Как сообщили в Минобороны, стороны обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе консультаций обсудил представляющие взаимный интерес вопросы со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинией Гамбой. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в пятницу.

"19 мая 2023 года состоялись консультации заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина со специальным представителем генерального секретаря ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинией Гамбой, находящейся с визитом в Российской Федерации. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.

Ранее Вирджиния Гамба встретилась с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, в ходе встречи обсуждались различные формы дальнейшего сотрудничества России с ООН и другими международными организациями для защиты прав несовершеннолетних. Встречу со специальным представителем генсекретаря ООН также проводил глава МИД РФ Сергей Лавров. Стороны рассмотрели возможности предотвращения нарушений в отношении детей, в том числе в контексте конфликта на Украине. 

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Россия
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