Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук отметил, что расчеты переносных ЗРК "Верба" уничтожили БПЛА ВСУ в районах Ямполовки и Кременной

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Центр" нанесли удар по трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На торском участке в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки войск "Центр" вскрыто перемещение личного состава на технике 81 аэромобильной бригады, 58 мотопехотной бригады и 25 воздушно-десантной бригады ВСУ. В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки "Центр" противник понес значительные потери в личном составе и технике", — сказал он.

Кроме того, по словам Савчука, на краснолиманском направлении штурмовая и армейская авиация группировки нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и огневым средствам противника в районе населенных пунктов Кременная и Червонная Диброва.

"Бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам националистов в районе населенных пунктов Торское, Терны", — отметил он.

Начальник пресс-центра группировки также добавил, что расчеты переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" уничтожили беспилотные летательные аппараты ВСУ в районах Ямполовки и Кременной.