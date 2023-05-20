20 мая, 07:00
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили САУ "Гвоздика" и минометный расчет ВСУ на херсонском направлении

Также Вооруженные силы России поразили расчет 120 мм миномета и боекомплект к нему

ГЕНИЧЕСК, 20 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" и минометный расчет на херсонском направлении. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Веровка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом", - отметил он.

Кроме того, в пятницу артиллерийским огнем в районе населенного пункта Качкаровка уничтожен расчет 120 мм миномета и боекомплект к нему. В результате пять военных ВСУ погибли, трое получили ранения. 

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