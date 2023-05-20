20 мая, 09:23,
обновлено 20 мая, 09:32
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о продолжении боев по освобождению западной части Артемовска

© Минобороны России

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ягодное

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Штурмовые отряды продолжают вести боевые действия по освобождению западной части Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями Южной группировки войск", - сказал Конашенков.

По его словам, также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ягодное Донецкой Народной Республики. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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