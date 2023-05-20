Минобороны РФ сообщило о продолжении боев по освобождению западной части Артемовска

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ягодное

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Штурмовые отряды продолжают вести боевые действия по освобождению западной части Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями Южной группировки войск", - сказал Конашенков.

По его словам, также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ягодное Донецкой Народной Республики.