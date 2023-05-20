Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 60 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Кроме того авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили одну самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" противника. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино Луганской Народной Республики", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, САУ "Гвоздика", а также гаубица Д-30.