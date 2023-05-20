МО РФ заявило, что ВСУ потеряли до 85 военных на южнодонецком и запорожском направлениях

Также уничтожены два автомобиля и гаубица "Мста-Б"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях 85 военных и гаубицу "Мста-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение противнику в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По его данным, за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица "Мста-Б".