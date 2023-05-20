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обновлено 20 мая, 09:41
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

© Минобороны России

Кроме того, средства ПВО России перехватили одну авиабомбу США GBU-32

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Средства ПВО РФ перехватили 12 снарядов системы HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow, а также одну авиабомбу США GBU-32. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одна управляемая авиационная бомба производства США GBU-32", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Новоандреевка, Сладкое Донецкой Народной Республики, Кременная, Площанка и Новодружеск Луганской Народной Республики.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолетов, 234 вертолета, 4 236 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9 236 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 322 единицы специальной военной автомобильной техники. 

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© Информационное агентство ТАСС
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