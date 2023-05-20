В МО РФ сообщили об уничтожении более 95 военных ВСУ на артемовском направлении

Также уничтожены танк, бронетранспортер, три пикапа и САУ "Гвоздика"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские войска за сутки уничтожили более 95 военнослужащих и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий уничтожено более 95 украинских военнослужащих и наемников, один танк, бронетранспортер, три пикапа и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал Конашенков.

Он также отметил, что за прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено шесть самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи.