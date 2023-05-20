В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на купянском направлении

Российские военные уничтожили до 55 украинских военных, две бронемашины и гаубицу

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские военные уничтожили до 55 украинских военных, две бронемашины и гаубицу на купянском направлении. Также здесь было пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

По данным МО РФ, также в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.