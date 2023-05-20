20 мая, 09:27
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

Российские военные уничтожили до 55 украинских военных, две бронемашины и гаубицу

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские военные уничтожили до 55 украинских военных, две бронемашины и гаубицу на купянском направлении. Также здесь было пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

По данным МО РФ, также в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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