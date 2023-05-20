В МО РФ сообщили об уничтожении в Харьковской области украинской РЛС производства США

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях в 89 районах

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские войска в ходе спецоперации уничтожили в Харьковской области радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Копанки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отметил он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 89 районах.