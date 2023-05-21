Минобороны России заявило о полном освобождении Артемовска

В ведомстве заявили, что освобождение города завершено в результате "наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Город Артемовск (украинское название - Бахмут) полностью освобожден.

Об этом заявили журналистам в Минобороны России в воскресенье.

"На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовска" , - заявили в ведомстве.

Артемовск основан в 1571 году. До 1924 года населенный пункт носил название Бахмут. Далее был переименован в Артемовск в честь революционера Федора Сергеева, имевшего партийный псевдоним "товарищ Артем". В 2015 году, спустя 109 лет, украинское правительство вернуло городу прежнее название - Бахмут.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, мощным форпостом Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года. До начала боев в городе проживали около 72 тыс. человек.