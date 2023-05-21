В Минобороны сообщили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский уточнил, что российские военные для этого применили боеприпас "Краснополь"

© Минобороны России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточным боеприпасом "Краснополь" склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Тищенковка на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Артиллерийским расчетом гаубицы "Мста-С" с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожен склад артиллерийских боеприпасов в населенном пункте Тищенковка. Авиацией группировки нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны", - сказал Зыбинский.

По его словам, в ходе боевых действий на купянском направлении артиллерийскими расчетами группировки войск "Запад" огнем из гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" уничтожены три минометных расчета и пикап с личным составом противника в районе населенных пунктов Бугаевка, Молчаново и Вишнево.

"Расчетами самоходных минометов большой мощности 2С4 "Тюльпан" во взаимодействии с расчетами противотанковых ракетных комплексов в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Вишневая уничтожено шесть наблюдательных постов и один расчет беспилотного летательного аппарата", - добавил Зыбинский.