Военнослужащим ЗВО вручили госнаграды за выполнение боевых задач в зоне СВО

В Минобороны отметили, что военные получили ордена Мужества, медали "За отвагу", знаки отличия "Георгиевский крест" IV степени

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Военнослужащие штурмовых подразделений Западного военного округа (ЗВО), отличившиеся в ходе проведения спецоперации, получили государственные награды на передовой. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащим штурмовых подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии ЗВО за проявленные мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные государственные награды на передовой", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", знаки отличия "Георгиевский крест" IV степени. "Военнослужащие различных категорий смогли личным примером поддержать товарищей и выполнить поставленные перед ними задачи в ходе совершения наступательных действий на одном из направлений в зоне проведения СВО. Четкое выполнение боевых задач позволило развить успех в наступлении и на других направлениях", - подчеркнули в Минобороны РФ.

В ходе церемонии награждения командиры поблагодарили военнослужащих штурмовых подразделений за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелали им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. "Сразу после награждения военнослужащие штурмовых подразделений ЗВО вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач", - заявили в оборонном ведомстве.