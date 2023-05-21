21 мая, 06:49
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили украинские РЛС и минометный расчет на херсонском направлении

В результате артиллерийского удара погибли четыре военнослужащих ВСУ, сообщил представитель экстренных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 21 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ 36 и минометный расчет с боекомплектом на херсонском направлении. Об этом сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.

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"Ночью артиллерийским огнем в районе н.п. Бургунка уничтожена РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль типа "пикап", потери - четыре погибших военных ВСУ, один получил ранения различной степени тяжести", - отметил он.

Кроме того, в районе населенного пункта Казацкое артиллерийским огнем был уничтожен 120-мм миномет и боекомплект к нему. Погибли пять военных ВСУ, трое получили ранения. 

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