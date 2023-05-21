Эксперт: выставка MILEX стала весомым вкладом в интеграцию ВС РФ и Белоруссии в пику НАТО

По словам руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, Минск еще больше скрепил себя военно-техническими связями с Москвой

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Прошедшая в Минске международная выставка вооружений MILEX-2023 стала существенным вкладом в интеграцию вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии в единый альянс в противовес НАТО. Такое мнение по итогам мероприятия высказал ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Эксперт отметил, что выставка MILEX в 2023 году привлекла особенно много внимания, поскольку Минск еще больше скрепил себя военно-техническими связями с Москвой. "В отличие от России, оборонно-промышленный комплекс которой уже полностью находится под западными санкциями, Белоруссия только недавно вступила на этот путь и стала новым объектом для санкционного давления коллективного Запада. Поэтому интерес государств, которые не являются его участниками, к MILEX стал еще больше", - отметил он.

По словам Михайлова, особое место в российской экспозиции было уделено средствам противовоздушной обороны. Так, на стенде концерна ВКО "Алмаз-Антей" в том или ином видео была представлена почти вся линейка комплексов, применяющихся в ходе специальной военной операции (СВО): зенитные ракетные комплексы "Бук", С-350, все модификации С-300В, С-300В4 и С-400, а также те комплексы, которые изготавливаются для Вооруженных сил Белоруссии.

"У нас 70-летие ФСВТС [Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации] наложилось на этот форум. Наши военно-технические взаимоотношения с Белоруссией вышли на новый уровень и требуют, на мой взгляд, все большей интеграции наших вооруженных сил. По принципу НАТО, когда происходит коллективное обучение войск, коллективное использование одних и тех же типов вооружений, использование новых систем управления подразделениями, которые уже тестируются и работают в России совместно с белорусскими коллегами. Я думаю, эта выставка - еще один хороший задел в нашу совместную военно-техническую интеграцию", - продолжил эксперт.

Собеседник агентства указал на то, что на белорусской выставке впервые широко была представлена продукция концерна "Калашников". "Он [концерн] показал новую снайперскую винтовку и всю линейку стрелкового оружия, привлек огромное внимание зарубежной аудитории. Это оружие легендарное, оно воюет и сегодня, модернизируется и хорошо продается на внешних оружейных рынках", - подчеркнул эксперт. Кроме того, Михайлов отметил впервые представленный в Минске "Алмаз-Антеем" мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант". Он назвал разработку одной из лучших в мире по возможностям и тактико-техническим характеристикам мишеней, а также указал на ее способность имитировать атаку роя беспилотников.

Михайлов также отметил участие в выставке иранских и китайских компаний. "Иран - еще один наш союзник, который приобрел дополнительное значение для нас, потому что это государство своим опытом борьбы с коллективным Западом и санкционным давлением весьма убедительно показывает, что при наличии нужных усилий государства и науки можно поддерживать уровень своей безопасности на высшем уровне", - добавил он.

Российские новинки и модернизация в связи с СВО

Производители из России продемонстрировали в Минске более 150 образцов вооружения и техники. Как сообщали в течение мероприятия корреспонденту ТАСС, впервые на MILEX "Росэлектроникой" (входит в госкорпорацию "Ростех") были представлены автоматизированная система управления формированиями в тактическом звене АСУВ ТЗ в составе передвижного пункта управления, передвижной радиостанции и носимого комплекта, позволяющая осуществлять вертикальное командное управление и горизонтальное взаимодействие машин и военных, а также радиостанция пятого поколения Р-176-1АЕ - одна из систем новейшего подвижного радиоцентра дальней связи для высших звеньев управления армии.

"Рособоронэкспорт" представил обновленную версию мобильного комплекса технического наблюдения "Скорпион" на базе автомобиля повышенной проходимости, позволяющую охранять большие открытые пространства и протяженные периметры. Холдинг "Швабе" показал зеркало из сверхтвердого карбида кремния и оптический ситалл - материал для зеркал оптико-электронных комплексов дистанционного зондирования Земли.

В ходе выставки в холдинге "Высокоточные комплексы" ТАСС рассказали о доработке по итогу применения в ходе спецоперации ряда вооружений. Так, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" улучшают исходя из наличия у противника современного ракетного вооружения, такого как реактивные системы залпового огня HIMARS, а также повышают эффективность применения управляемых снарядов "Краснополь", "Китолов" и мин "Грань". Также в холдинге назвали сроки начала поставок в российские войска модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25М - это может произойти в 2024 году. Помимо прочего, генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов в разговоре с ТАСС поделился информацией об успешном прохождении госиспытаний новым колесным самоходным артиллерийским орудием 2С43 "Мальва".

Заместитель гендиректора "Алмаз-Антея" Вячеслав Дзиркалн в Минске рассказал об активной работе над созданием средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) всех типов. Также в концерне сообщили о модернизации и улучшении характеристик дальности действия корабельной радиолокационной станции (РЛС) "Фуркэ", об изменениях в конструкции РЛС "Подлет-К1КЕ", увеличивающих дальность работы станции.

Белорусские комплексы борьбы с дронами

Белорусские производители представили целый ряд разработок, предназначенных для борьбы с БЛА. На открытой площадке государственной "Белспецвнештехникой" демонстрировался новейший мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы с дронами под названием "Т", способный обнаруживать беспилотники при помощи радиолокационной и радиоразведки, сопровождать их с помощью оптического модуля и подавлять каналы управления и передачи данных на расстоянии до 30 км.

Еще одна белорусская новинка - боевой модуль "Кречет" разработки 2566-го завода по ремонту радиоэлектронного вооружения - устанавливается на белорусскую бронемашину "Кайман" и может обнаруживать малоразмерные БЛА и уничтожать их огнем из пулемета. Научно-технический центр "Лэмт" впервые показал прототип лазерного модуля мощностью 30 кВт для уничтожения дронов на расстоянии до 1,5 км.

Республиканское унитарное предприятие "НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси впервые представило на выставке MILEX-2023 барражирующий боеприпас МБ-30 для беспилотного авиационного комплекса "Буревестник". Он оснащается двигателем с толкающим винтом и обладает дальностью пуска в 80 км.

О выставке

Международная выставки вооружения и военной техники MILEX проводится в Белоруссии раз в два года. Организаторами выставки являются Государственный военно-промышленный комитет и Министерство обороны Республики Беларусь, устроителем - Республиканское унитарное предприятие "Национальный выставочный центр "Белэкспо" Управления делами президента Республики Беларусь. В 2023 году мероприятие проходило 17-20 мая в Минске на многопрофильном культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена".