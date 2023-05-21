21 мая, 07:55
Военная операция на Украине

Российская авиация уничтожила до 40 военных ВСУ на херсонском направлении

Как сообщил представитель экстренных служб региона, ВС РФ поразили украинские штабы и склады с боевой техникой в городе Бериславе и селе Николаевка

ГЕНИЧЕСК, 21 мая. /ТАСС/. Российская авиация уничтожила украинские штабы и склады с боевой техникой на херсонском направлении. Погибло до 40 военных ВСУ, сообщил в воскресенье представитель экстренных служб региона.

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"В Херсонской области ВС РФ ударами двух самолетов Су-34М с применением УМПК ФАБ-500М поразили украинские штабы и склады с боевой техникой. В результате ударов ликвидированы два пункта временной дислокации 126-й украинской бригады в городе Бериславе и селе Николаевка", - отметил он.

Кроме того, был уничтожен ангар с вооружением и военной техникой той же бригады в селе Казацкое, при этом погибли до 40 украинских военнослужащих. 

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