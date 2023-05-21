МО РФ заявило о пресечении действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что общие потери противника на направлении за сутки составили более 60 военнослужащих

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ночь на воскресенье пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки более 60 военнослужащих. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал он.

По его словам, удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также огонь артиллерии группировки войск "Запад" поразили подразделения ВСУ. Общие потери противника на направлении за сутки составили более 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу Д-20". Конашенков также сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Новоегоровки в ЛНР.

В новость внесена правка (13:15 мск) — передается с исправлением в первом абзаце, верно - на краснолиманском.