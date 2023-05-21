МО РФ сообщило об уничтожении до 100 украинских военных на артемовском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что также в районе населенного пункта Калинина ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на артемовском тактическом направлении до 100 военных и иностранных наемников. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал он.

По словам представителя Минобороны РФ, также в районе населенного пункта Калинина Донецкой Народной Республики была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.