ВС РФ поразили командный пункт 102-й бригады теробороны в Запорожской области

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил об уничтожении украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в населенном пункте Желтое в ДНР

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские войска поразили в н.п. Полтавка командный пункт бригады территориальной обороны противника. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен командный пункт 102-й бригады территориальной обороны", - заявил Конашенков.

По его словам, также в районе населенном пункте Желтое в ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах", - добавил Конашенков.