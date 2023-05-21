21 мая, 09:53,
обновлено 21 мая, 10:17
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении свыше 120 украинских военных на донецком направлении

Официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районе Краматорска был уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили на донецком направлении более 120 украинских военнослужащих. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями подразделений Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - заявил Конашенков.

По его словам, также в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике был уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. 

Теги:
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