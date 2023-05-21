МО РФ сообщило, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 85 военных

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении двух бронемашин и самоходной артиллерийской установки "Акация" противника

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 85 военных на купянском направлении, уничтожены две бронемашины и самоходная артиллерийская установка "Акация". Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказал он.