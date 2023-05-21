МО РФ сообщило об уничтожении моста в районе населенного пункта Красное

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские военнослужащие использовали этот объект для переброски подкрепления в Артемовск

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. ВС РФ уничтожили в районе населенного пункта Красное автомобильный мост, по которому в Артемовск (украинское название - Бахмут) перебрасывались подкрепления Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.