21 мая, 09:54,
обновлено 21 мая, 10:00
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении моста в районе населенного пункта Красное

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские военнослужащие использовали этот объект для переброски подкрепления в Артемовск

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. ВС РФ уничтожили в районе населенного пункта Красное автомобильный мост, по которому в Артемовск (украинское название - Бахмут) перебрасывались подкрепления Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он. 

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