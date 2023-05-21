21 мая, 09:56,
обновлено 21 мая, 10:25
Военная операция на Украине

ПВО РФ перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении девяти украинских беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовое, Терны, Водяное, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Энергодар Запорожской области.

Также Конашенков сообщил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 428 самолетов, 234 вертолета, 4 245 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 251 танк и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 365 единиц специальной военной автомобильной техники. 

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