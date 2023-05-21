21 мая, 09:56,
обновлено 21 мая, 10:19
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о нанесении поражения подразделениям ВСУ под Угледаром

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что противник потерял до 50 военнослужащих

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские войска за последние сутки нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара и других населенных пунктов. Потери противника составили до 50 военнослужащих, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Новоданиловка, Червоное, Новодаровка и Нестерянка Запорожской области", - заявил Конашенков. Он отметил, что потери ВСУ на этих направлениях составили до 50 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу "Мста-Б".

По его словам, ВС РФ удалось пресечь действия трех групп украинских диверсантов в районе Сладкого, Владимировки ДНР, а также Левадного Запорожской области. Конашенков также сообщил об уничтожении склада боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Гуляйполя. 

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