21 мая, 09:57,
обновлено 21 мая, 10:16
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов бригады теробороны в Херсонской области

Официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска в течение суток уничтожили на херсонском направлении до 15 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Акация"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские войска уничтожили склад боеприпасов в районе н.п. Станислав в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - заявил Конашенков.

По его словам, также российские войска в течение суток уничтожили на херсонском направлении до 15 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Акация". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация