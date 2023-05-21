МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов бригады теробороны в Херсонской области

Официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска в течение суток уничтожили на херсонском направлении до 15 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Акация"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские войска уничтожили склад боеприпасов в районе н.п. Станислав в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - заявил Конашенков.

По его словам, также российские войска в течение суток уничтожили на херсонском направлении до 15 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Акация".