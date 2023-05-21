21 мая, 10:22,
обновлено 21 мая, 10:24
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о продолжении ударов по ВСУ на артемовском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовск

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Авиация и артиллерия Вооруженных сил России продолжают наносить удары по силам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском тактическом направлении. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовск (украинское название - Бахмут - прим. ТАСС). За прошедшие сутки в районе города Артемовск авиацией совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач", - сказал он.

Как проинформировал Конашенков, ударами авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное Донецкой Народной Республики. 

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