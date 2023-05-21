21 мая, 13:39
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Представитель экстренных служб региона сообщил об уничтожении до шести военных ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 21 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили наблюдательный пункт ВС Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, с которого производилась корректировка артиллерии при обстреле левобережья Херсонской области. Ударом противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) уничтожены до шести военных ВСУ, сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

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"Российские войска обнаружили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ, с которого производилась корректировка артиллерии при обстреле населенных пунктов левобережья Херсонской области, а также прицельная стрельба по военнослужащим ВС РФ. Данная позиция была уничтожена огнем из ПТУР", - отметил он.

По его словам, в результате удара были уничтожены до шести военных ВСУ со средствами разведки и наблюдения иностранного производства. 

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