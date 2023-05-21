В МО РФ сообщили о нарушении режима прекращения огня в двух районах Нагорного Карабаха

По данным ведомства, пострадавших нет

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Два нарушения режима прекращения огня зафиксировано российскими миротворцами в Мартунинском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. Об этом говорится в бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта, распространенном в воскресенье.

"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.