В ЛНР сообщили о переброске ВСУ из Артемовска на купянское и краснолиманское направления

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что основная задача солдат после их передислокации заключается в "усилении выдохшихся на этих направлениях других подразделений вооруженных формирований Украины"

ЛУГАНСК, 22 мая. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило уцелевшие в Артемовске (украинское название - Бахмут) подразделения на купянское и краснолиманское направления в зоне специальной военной операции России. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Часть подразделений, покинувших Артемовск, распределяют на купянское и краснолиманское направления. После вывода уцелевших подразделений вооруженных формирований Украины из Артемовска некоторые батальоны после доукомплектования были перенаправлены в населенные пункты Кошаровка и Славянск", - сказал он со ссылкой на данные от разведки РФ.

Марочко отметил, что основная задача солдат после их передислокации заключается в "усилении выдохшихся на этих направлениях других подразделений вооруженных формирований Украины".

В воскресенье Министерство обороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военнослужащих ВС РФ с освобождением города. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе и мощным форпостом ВСУ. Бои за город начались 1 августа 2022 года, став одними из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года. До начала боев в городе проживали около 72 тыс. человек.