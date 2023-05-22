В ЛНР заявили о переброске ВСУ солдат и техники для наступления на Сватово

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на линии боевого соприкосновения на этом направлении идет нарастание обстрелов и действий наступательного характера со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 22 мая. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает солдат и военную технику для наступления на Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"С купянского направления по направлению Сватова идет переброска сил и средств Вооруженных сил Украины. Также на линии боевого соприкосновения на этом направлении идет нарастание обстрелов и действий наступательного характера со стороны украинских боевиков", - сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что украинские войска на участке Кременная - Сватово стали интенсивнее применять так называемые дроны-камикадзе и ударные беспилотники.