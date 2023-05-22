22 мая, 06:11,
обновлено 22 мая, 06:28
Военная операция на Украине

В Артемовске организуют штаб по оказанию помощи освобожденным территориям

Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ ТАСС
Артемовск
© Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ ТАСС

Он начнет работу в ближайшее время, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Межведомственный штаб по оказанию помощи освобожденным территориям будет в ближайшее время создан в Артемовске (украинское название - Бахмут). Об этом сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Планируется организация там штаба по уже проверенной и отработанной практике по другим освобожденным городам. Штаб, который начнет в самое ближайшее время работу. Это межведомственный штаб по оказанию помощи освобожденным территориям", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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