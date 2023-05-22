22 мая, 06:17,
обновлено 22 мая, 06:47
Военная операция на Украине

Пушилин рассказал о продвижении российских сил на авдеевском и марьинском направлениях

Врио главы Донецкой Народной Республики заявил, что инициатива в этих регионах находится на стороне подразделений ВС РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские силы постоянно продвигаются вперед на авдеевском и марьинском направлении, несмотря на прибытие крупных резервов ВС Украины, сообщил в понедельник врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

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"[В районах Марьинки и Авдеевки] ситуация стабильно напряженная, но инициатива на стороне наших подразделений. Что касается Марьинки, мы фиксируем переброску резервов противника. Но все равно не такое быстрое, но продвижение вперед мы фиксируем как на марьинском направлении, так и на авдеевском направлении, где тоже накануне мы фиксировали переброску достаточно внушительных резервов. За последнее время это самая большая переброска резервов", - сказал Пушилин. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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