22 мая, 06:28,
обновлено 22 мая, 06:51
Военная операция на Украине

Пушилин заявил о способности ПВО в ДНР быстро менять характеристики

По словам врио главы ДНР, ПВО способна быстро приспосабливаться, в том числе с учетом украинских обстрелов с использованием дальнобойных ракет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Система ПВО в Донецкой Народной Республике (ДНР) способна быстро приспосабливаться, в том числе с учетом украинских обстрелов с использованием дальнобойных ракет, в частности Storm Shadow, заявил врио главы региона Денис Пушилин в понедельник.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Наша ПВО достаточно быстро меняет характеристики, смотрит и находит методы противодействия обстрелам", - сказал он, отвечая в эфире телеканала "Россия-24" на вопрос о том, насколько сложно перехватывать такие дальнобойные ракеты и готова ли ДНР делать это.

20 мая представитель силовых структур ДНР сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Мариуполю, предположительно, с применением крылатых ракет Storm Shadow. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация